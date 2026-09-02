Zazzaroni a sorpresa: "Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni"

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Piero Ausilio lascerà l'Inter dopo 28 anni, da 16 è direttore sportivo del club nerazzurro: l'annuncio social di Ivan Zazzaroni

Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni. Questa è l'indiscrezione di Ivan Zazzaroni, ripresa da Schira, pubblicata sul proprio profilo Instagram questa mattina. Il direttore del Corriere dello Sport ha annunciato che il direttore sportivo dell'Inter non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il club nerazzurro dopo una vita intera. Prima era stato responsabile del settore giovanile, dal 2010 è direttore sportivo del club. Di seguito il messaggio pubblicato da Zazzaroni.

Il messaggio pubblicato questa mattina da Ivan Zazzaroni: "Piero Ausilio lascia l'Inter dopo 28 anni. Aveva già comunicato la volontà di non rinnovare e la società non ha fatto nulla per trattenerlo, avendogli peraltro proposto un solo anno. L'anticipazione di Nicolò Schira è centrata. Non escludo che il rapporto possa chiudersi prima di gennaio. In scadenza di contratto Piero ha comunque completato un mercato apprezzato da tutti, il suo dodicesimo. Considero Ausilio uno dei due migliori ds del calcio italiano, l'altro è Paratici, e credo che il cambiamento possa giovargli. Nuovi obiettivi, nuovi interlocutori, nuovo linguaggio. L'Inter perde tanto"