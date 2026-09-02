Agresti: "Il fatto che spesso Leao combinasse poco o niente, diminuisce il rimpianto"

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Il giornalista Stefano Agresti ha offerto il suo punto di vista e il suo commento sulla cessione di Rafael Leao al Galatasaray

Ormai l'avventura di Rafael Leao con il Milan fa parte della storia: il portoghese è un nuovo calciatore del Galatasaray da qualche giorno e nonostante i saluti si siano sprecati sulle pagine social, sia del club che del giocatore, è l'ora di voltare pagina. Non per il collega Stefano Agresti che sulla Gazzetta dello Sport di oggi vuole chiudere un po' il cerchio a fine mercato di uno dei nomi più chiacchierati di questi mesi. Di seguito il suo commento sull'ex numero 10 del Diavolo.

IL FATTO CHE LEAO COMBINASSE POCO O NIENTE DIMINUISCE IL RIMPIANTO

Il commento del giornalista Stefano Agresti sull'addio di Rafael Leao al Milan: "Quando se ne va un talento come Leao provi sempre un senso di vuoto perché è uno di quelli che alimenta le aspettative, in ogni partita: vediamo oggi cosa combina questo. Il fatto che spesso – soprattutto nell’ultimo periodo – Rafa combinasse poco o niente diminuisce il rimpianto, però non lo azzera: con quel talento a volte accendeva le partite, a volte le delusioni e di conseguenza le polemiche".