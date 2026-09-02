Moretto sull'addio di Fofana in prestito secco: "Il Siviglia era disperato"

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Il giornalista Matteo Moretto commenta l'addio in prestito in extremis di Youssouf Fofana, passato al Siviglia sul gong di mercato

Il racconto di Matteo Moretto su come è nata l'operazione Youssouf Fofana in prestito al Siviglia: "Youssouf Fofana è andato in prestito secco al Siviglia con un'operazione veramente lampo. Il Siviglia era disperato: stava cercando in tutti i modi un centrocampista centrale per coprire quella zona di campo. Per Fofana è saltata a sorpresa l'opzione Lione con cui sembrava tutto fatto per una questione di suddivisione salariale: ed ecco che il Siviglia all'ultimo secondo lo prende e lo ufficializza"

Questo il comunicato ufficiale con cui il Milan ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Fofana al Siviglia: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Youssouf per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione sportiva".