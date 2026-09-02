Papà Gimenez: "Santi ha preso antidepressivi pur di giocare l'anno scorso perché non avevano altre opzioni"

vedi letture

Christian 'Chaco' Gimenez, il papà di Santiago, si è così esppresso a FOX poche ore dopo che è stato ufficializzato il passaggio del figlio in prestito.

Christian 'Chaco' Gimenez, il papà di Santiago, si è così esppresso a FOX poche ore dopo che è stato ufficializzato il passaggio del figlio in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo con determinate condizioni al Porto dal Milan: "Quando ha giocato ha disputato nove partite ma in quelle nove partite ha continuato a giocare nonostante l’infortunio e non voleva fermarsi perché era titolare. Santi non prende nessun farmaco, si prendeva persino il Dosul (un antidepressivo, ndr) pur di giocare, perché non avevano altre opzioni e perché gli altri attaccanti erano infortunati. Ci sono questioni che forse il mondo non conosce, ma io sì. Per quanto riguarda le prestazioni, può darsi che non sia andato bene o che non sia stato produttivo: nelle prime nove partite che ha giocato prima dell’infortunio, in realtà era titolare. Quando è tornato dall’infortunio, la squadra ha subito un crollo enorme, passando dal primo posto al quinto. Fa parte del percorso di crescita, non è la fine del mondo. Ha 25 anni, ha segnato 99 gol in carriera e nelle 12 partite in Champions ha trovato 8 reti e 2 assist“.

IL COMUNICATO DEL MILAN SU GIMENEZ

Santiago Gimenez passa in prestito fino al 2027 al Porto di Farioli. Di seguito il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Santi per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".