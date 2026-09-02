La griglia della Serie A secondo il Club di Sky: Milan ben posizionato, favorita chiara

La griglia della Serie A secondo il Club di Sky: Milan ben posizionato, favorita chiaraMilanNews.it
© foto di Antonio Vitiello
Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia
Durante SkyCalcioClub, gli opinionisti in studio hanno 'giocato' a creare le rispettive griglie del campionato di Serie A.

Durante SkyCalcioClub, gli opinionisti in studio (Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis) hanno 'giocato' a creare le rispettive griglie del campionato di Serie A.

FAVORITA

Caressa: Inter
Bergomi: Inter
Marchegiani: Inter
Di Canio: Inter con otto punti di vantaggio
De Grandis: Inter, perché è ancora la più forte

PRIMA FASCIA (LOTTA CHAMPIONS)

Caressa: Juventus, Milan e Roma
Bergomi: Roma, Juventus e Milan
Marchegiani: Roma, Juventus e Milan
Di Canio: Juventus, Milan e Roma (in questo momento)
De Grandis: Como, Roma e Napoli

SECONDA FASCIA

Caressa: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
Bergomi: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
Marchegiani: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
Di Canio: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
De Grandis: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina

POSSIBILI SORPRESE

Caressa: Lazio e Udinese
Bergomi: Lazio e Udinese​​​​​​​
Marchegiani: Lazio e Udinese​​​​​​​
Di Canio: Lazio e Udinese​​​​​​​
De Grandis: Lazio e Udinese

LOTTA SALVEZZA

Caressa: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce
Bergomi: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce​​​​​​​
Marchegiani: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce​​​​​​​
Di Canio: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce​​​​​​​
De Grandis: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce