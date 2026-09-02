La griglia della Serie A secondo il Club di Sky: Milan ben posizionato, favorita chiara
Durante SkyCalcioClub, gli opinionisti in studio (Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis) hanno 'giocato' a creare le rispettive griglie del campionato di Serie A.
FAVORITA
Caressa: Inter
Bergomi: Inter
Marchegiani: Inter
Di Canio: Inter con otto punti di vantaggio
De Grandis: Inter, perché è ancora la più forte
PRIMA FASCIA (LOTTA CHAMPIONS)
Caressa: Juventus, Milan e Roma
Bergomi: Roma, Juventus e Milan
Marchegiani: Roma, Juventus e Milan
Di Canio: Juventus, Milan e Roma (in questo momento)
De Grandis: Como, Roma e Napoli
SECONDA FASCIA
Caressa: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
Bergomi: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
Marchegiani: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
Di Canio: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
De Grandis: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina
POSSIBILI SORPRESE
Caressa: Lazio e Udinese
Bergomi: Lazio e Udinese
Marchegiani: Lazio e Udinese
Di Canio: Lazio e Udinese
De Grandis: Lazio e Udinese
LOTTA SALVEZZA
Caressa: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce
Bergomi: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce
Marchegiani: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce
Di Canio: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce
De Grandis: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce
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