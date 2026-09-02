La griglia della Serie A secondo il Club di Sky: Milan ben posizionato, favorita chiara

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Durante SkyCalcioClub, gli opinionisti in studio hanno 'giocato' a creare le rispettive griglie del campionato di Serie A.

Durante SkyCalcioClub, gli opinionisti in studio (Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis) hanno 'giocato' a creare le rispettive griglie del campionato di Serie A.

FAVORITA

Caressa: Inter

Bergomi: Inter

Marchegiani: Inter

Di Canio: Inter con otto punti di vantaggio

De Grandis: Inter, perché è ancora la più forte

PRIMA FASCIA (LOTTA CHAMPIONS)

Caressa: Juventus, Milan e Roma

Bergomi: Roma, Juventus e Milan

Marchegiani: Roma, Juventus e Milan

Di Canio: Juventus, Milan e Roma (in questo momento)

De Grandis: Como, Roma e Napoli

SECONDA FASCIA

Caressa: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina

Bergomi: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina

Marchegiani: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina

Di Canio: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina

De Grandis: Napoli, Como, Atalanta e Fiorentina

POSSIBILI SORPRESE

Caressa: Lazio e Udinese

Bergomi: Lazio e Udinese​​​​​​​

Marchegiani: Lazio e Udinese​​​​​​​

Di Canio: Lazio e Udinese​​​​​​​

De Grandis: Lazio e Udinese

LOTTA SALVEZZA

Caressa: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce

Bergomi: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce​​​​​​​

Marchegiani: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce​​​​​​​

Di Canio: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce​​​​​​​

De Grandis: Monza, Frosinone, Venezia e Lecce