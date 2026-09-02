Juventus-Milan, designati gli arbitri: fischia Mariani, al VAR Fabbri
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Si riporta di seguito la squadra arbitrale designata da Daniele Orsato per Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A.
Si riporta di seguito la squadra arbitrale designata da Daniele Orsato per Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A e in programma domenica alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino:
JUVENTUS – MILAN Domenica 06/09 h. 20.45
Arbitro: MARIANI
Assistenti: BINDONI – ALASSIO
IV uomo: MARCENARO
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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