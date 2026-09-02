Juventus-Milan, designati gli arbitri: fischia Mariani, al VAR Fabbri

Juventus-Milan, designati gli arbitri: fischia Mariani, al VAR FabbriMilanNews.it
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Oggi alle 15:35News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito la squadra arbitrale designata da Daniele Orsato per Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

Si riporta di seguito la squadra arbitrale designata da Daniele Orsato per Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A e in programma domenica alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino:

JUVENTUS – MILAN    Domenica 06/09  h. 20.45

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BINDONI – ALASSIO

IV uomo:    MARCENARO

VAR:      FABBRI

AVAR:       CAMPLONE