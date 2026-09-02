News MN - Fabregas sulle parole di Amorim: “Milan, Inter e Juve devono sempre vincere ma anche noi abbiamo un’esigenza massima”

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Cesc Fabregas commenta le parole di Ruben Amorim in merito alla pressione che ha il Milan rispetto al Como.

Questa sera, alla Scala di Milano, sta andando in scena la cerimonia del Gran Galà del Calcio, appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. L’edizione di quest’anno è stata organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A e, durante la cerimonia, saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori. In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it , l'allenatore Cesc Fabregas ha risposto così alla domanda del nostro inviato.

Amorim ha detto che al Como c'è un altro tipo di pressione, secondo lei lo ha fatto per stemperare la pressione alla prima giornata?

"Ogni anno la pressione si alza e questa è una cosa naturale. Capisco quello che lui vuole dire, magari il Milan, la Juve, l'Inter, devono vincere semrpe, noi proviamo ad avere un'esigenza massima ma perché la mettiamo noi. Ogni volta sento che anche voi ne mettete un po' di più e la accettiamo, la prendimao e andiamo avanti piano piano":