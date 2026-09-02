Costacurta su Baresi: “In allenamento era una macchina da guerra, ha fatto la più grande prestazione che un difensore possa fare sulla terra”

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Billy Costacurta ricorda durante il Gran Galà del Calcio Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio.

Questa sera, alla Scala di Milano, sta andando in scena la cerimonia del Gran Galà del Calcio, appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. L’edizione di quest’anno è stata organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A e, durante la cerimonia, saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori. Durante la serata, Billy Costacurta ha ricordato Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Queste le sue parole.

"In realtà parlava poco durante la domenica ma gli allenamenti per lui erano fondamentali. Aveva una feroce etica del lavoro in allenamento, si incazzava di più quando ci allenavamo che in partita perchè era durante l'allenamento che secondo lui si cresceva e quindi era una macchina da guerra in allenamento. A me fa piacere ricordare sempre che Franco ha fatto la più grande prestazione che un difensore possa fare sulla terra che è quella nella finale del 1994 contro il Brasile. Però ricordo anche la sua peggiore, quando recitammo insieme uno spot"