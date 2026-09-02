Borghi sicuro: “Il Milan ha cambiato pelle, nel calcio moderno per vincere servono rischi e non più speculazione”
Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.
“Il Milan ha cambiato completamente pelle e dopo lo shock del finale dello scorso campionato sono stati fatti interventi particolari. Subito l'annuncio di Amorim, allenatore che veniva da una stagione, da un ciclo pessimo al Manchester United, ma che aveva costruito la resurrezione dello Sporting Club di Portogallo, con un calcio molto identificato, con una ricerca ambiziosa, moderna, piacevole, rischiosa, ma nel calcio, nel grande calcio di oggi, per arrivare a grandi risultati devi accettare dei rischi e non puoi più speculare sul minimizzarli per poi vedere cosa può succedere andando ad una vaga ricerca dell'opportunità”.
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