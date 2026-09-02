Il papà di Gimenez: "Quando è arrivato al Milan, Santi si è dimenticato delle altre squadre. Pensavamo sarebbe stata una grande opportunità"

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Christian 'Chaco' Gimenez, il papà di Santiago, si è così esppresso a FOX poche ore dopo che è stato ufficializzato il passaggio del figlio in prestito.

Christian 'Chaco' Gimenez, il papà di Santiago, si è così esppresso a FOX poche ore dopo che è stato ufficializzato il passaggio del figlio in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo con determinate condizioni al Porto dal Milan:

Continua il papà di Gimenez sulle motivazioni che hanno spinto a scegliere il Porto:

"Santi è un ragazzo molto riflessivo. Noi guardiamo non solo i nomi delle squadre ma anche l’allenatore, come gioca, quali varianti offensive ha, cosa può creare, se gioca in Champions e come gioca. Ci sono tantissimi fattori che influenzano la decisione di trasferirsi in un’altra squadra e, in realtà, abbiamo preso le cose come venivano. Pensavamo che il Milan sarebbe stata una grande opportunità perché, oltre al fatto che Santi è cresciuto vedendo il Milan, quando è arrivato al Milan, si è dimenticato delle altre squadre e siamo partiti per Milano. La verità è che per me il Porto è un buon passo avanti perché è una squadra che competerà nel proprio campionato nazionale, che lotterà per il titolo, che giocherà in Champions e, a dire il vero, ha una rosa davvero ottima“

IL COMUNICATO DEL MILAN SU GIMENEZ

Santiago Gimenez passa in prestito fino al 2027 al Porto di Farioli. Di seguito il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Santi per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".