Garlando: "Nel Milan ci sono ancora imperfezioni, ma è cambiata l'aria e questo era importantissimo"

vedi letture

Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso durante 'La Tripletta', podcast de La Gazzetta dello Sport, sul calciomercato del Milan.

Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso durante 'La Tripletta', podcast de La Gazzetta dello Sport, sul calciomercato del Milan: "L'importante era avere le idee chiare e prendere scelte decise: quindi dentro o fuori. Vedo ancora delle imperfezioni rispetto alle squadre magari più attrezzate, soprattutto in mezzo al campo; però si è cambiata aria, e questo era importantissimo. Dietro, la rosa rimane un pochino gracile, soprattutto nelle alternative".

MILAN, REINTEGRATO TOMORI

Su La Gazzetta dello Sport, Andrea Ramazzotti ha spiegato i motivi del reintegro di Tomori, sempre a proposito della questione difensore: "È lui il primo a sapere la decisione della società di reintegrarlo in rosa. A comunicarglielo è stato il tecnico Amorim. E Fikayo Tomori è stato contento della decisione presa dal club perché, anche era stato inserito tra gli esuberi dopo il ritorno dalla tournée in Australia e Indonesia, la sua opzione preferita è sempre stata quella di giocare ancora con il Milan. Almeno fino alla scadenza del suo contratto, valido fino al 30 giugno 2027. Il mercato in entrata gli ha dato un assist perché Cardinale e i suoi uomini mercato non sono riusciti a trovare un elemento che facesse al caso della squadra. Un centrale che rinforzasse la squadra e al tempo stesso fosse in un investimento “giusto” per il progetto varato a maggio dal numero uno di RedBird".