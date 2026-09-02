MN - Koller: "Per me Marco van Basten era il grande idolo d’infanzia. Era un attaccante magnifico"

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Jan Koller, uno dei più grandi centravanti cechi, si è così espresso a MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan.

Jan Koller, uno dei più grandi centravanti della sua generazione e miglior marcatore di tutti i tempi della Repubblica Ceca, si è così espresso ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Jan, c'è qualcosa che deve farsi perdonare dai tifosi del Milan e delle scuse da presentare. Nel 2003 lei segnò il gol della vittoria con il Dortmund a San Siro (ride, ndr)....

«Quando ero bambino ero un grande tifoso del Milan, ai tempi di Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Poi nel 2003 ho giocato contro il Milan in Champions League, quando vincemmo 1-0 a Milano. Quella sera segnai il gol decisivo. Ma dopo fu un peccato perché il Real Madrid vinse la partita contro la Lokomotiv Mosca, che ci eliminò».

Ma non tutti possono dire di aver segnato il gol della vittoria ed espugnato il campo del grande Milan dell’epoca, che due mesi dopo avrebbe vinto la Champions League.

«Era già la seconda volta in due anni che affrontavamo il Milan. Vincemmo 4-0 e perdemmo 3-1 contro il Milan nella semifinale di Coppa UEFA nel 2002, risultato che ci permise di qualificarci per la finale. Giocare a San Siro era fenomenale contro uno dei migliori club della storia e del mondo. Il Dortmund aveva fatto delle belle prestazioni ed era un piacere giocare contro il Milan…».

Lei aveva 15-16 anni quando Van Basten vinse la Champions League con il Milan nel 1989 segnando la doppietta in finale alla Steaua. Era una fonte di ispirazione per lei?

«Per me Marco van Basten era il grande idolo d’infanzia. Era un attaccante magnifico, ricordo ancora gli Europei del 1988 quando finì miglior marcatore. Il gol che segnò in finale contro l’URSS era fenomenale. Quel giorno facevamo dei tornei qui a Praga e poi guardammo la finale. Che festeggiamenti…».