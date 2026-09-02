MN - Koller: "Tra Shevchenko e Filippo Inzaghi il più forte era l'ucraino"

MN - Koller: "Tra Shevchenko e Filippo Inzaghi il più forte era l'ucraino"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 22:12News
di Antonello Gioia
Jan Koller, uno dei più grandi centravanti cechi, si è così espresso a MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan.

Jan Koller, uno dei più grandi centravanti della sua generazione e miglior marcatore di tutti i tempi della Repubblica Ceca, si è così espresso ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Chi era il migliore tra Sheva, Inzaghi e lei?

«Shevchenko. Inzaghi. Koller. In quest’ordine (ride, ndr)».