MN - Koller ci crede: "Tifo Milan. Forse quest'anno vinciamo il campionato"
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Jan Koller, uno dei più grandi centravanti cechi, si è così espresso a MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan.
Jan Koller, uno dei più grandi centravanti della sua generazione e miglior marcatore di tutti i tempi della Repubblica Ceca, si è così espresso ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Una battuta sul Milan attuale.
«Tuttora tifo Milan, in Italia è la mia squadra. Forse quest’anno vinciamo il campionato».
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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