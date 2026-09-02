MN - Koller ci crede: "Tifo Milan. Forse quest'anno vinciamo il campionato"

MN - Koller ci crede: "Tifo Milan. Forse quest'anno vinciamo il campionato"MilanNews.it
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Ieri alle 22:48News
di Antonello Gioia
Jan Koller, uno dei più grandi centravanti cechi, si è così espresso a MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan.

Jan Koller, uno dei più grandi centravanti della sua generazione e miglior marcatore di tutti i tempi della Repubblica Ceca, si è così espresso ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it toccando vari temi - da tifoso - inerenti al Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Una battuta sul Milan attuale.

«Tuttora tifo Milan, in Italia è la mia squadra. Forse quest’anno vinciamo il campionato».