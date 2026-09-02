Modric al Gran Galà del Calcio: “Ho subito capito quanto fosse difficile il campionato, spero che possa essere un anno ancora migliore per noi”

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Luka Modric ha parlato del campionato e del Milan durante la cerimonia del Gran Galà del Calcio.

Questa sera, alla Scala di Milano, sta andando in scena la cerimonia del Gran Galà del Calcio, appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. L’edizione di quest’anno è stata organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A e, durante la cerimonia, saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori. Di seguito le parole di Luka Modric rilasciate al momento del ritiro del premio, ricevuto per essere stato tra i migliori centrocampisti della scorsa stagione.

"Lavoro per essere a questo livello, non sarei venuto qui se non avessi pensato di poter competere, ho grande riseptto per il caglio italiano, ho subito capito quanto fosse difficile il calcio italiano ma mi sono divertito molto l'anno scorso e spero che quest'anno possa essere ancora migliore per me e per il Milan. La competività del campionato è la cosa più bella, ci sono tanti derby e credo che questa sia la cosa migliore che c'è in Italia"