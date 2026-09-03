Pastore: "Tomori, a maggio, era uno degli indiziati di aver remato contro. È un colpo di scena che necessita di una spiegazione"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sui difensori del Milan e sulle scelte di Amorim.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sui difensori del Milan e sulle scelte di Amorim: "In entrambe le prime due giornate, Gila all'80esimo minuto esce: ha questa tendenza ad avere crampi o affaticamenti. Lo faceva anche alla Lazio: una decina di volte ha lasciato il campo attorno all'80esimo, e quindi avere un Tomori che magari ti copre quel quarto d'ora finale può assolutamente avere senso".

IL PENSIERO DI PASTORE SUL REINTEGRO NEL MILAN DI TOMORI

Pastore si è poi soffermato sulla scelta di rimettere in rosa Fikayo Tomori: "La realtà qual è, però? Che non dobbiamo dimenticare che Tomori esce dai radar del Milan già a maggio. Era uno degli indiziati, non dico per aver remato contro, ma sicuramente per essere stato tra quelli con il rendimento peggiore nelle ultime 6-7 giornate, compresa la scellerata espulsione contro il Sassuolo. Cardinale, pur probabilmente non citandolo direttamente, lo ha messo nella lista di quelli che hanno underperformato insieme a Leao, Nkunku e Fofana, mettendoli fuori rosa in maniera anche molto clamorosa. E Amorim, interpellato più volte in conferenza quest'estate, aveva detto:' No, non verranno reintegrati'. Ora sono proprio curioso di sentire cosa dirà Amorim, che è sempre molto sincero ed eloquente: è un colpo di scena che quantomeno necessita di una spiegazione. Poi, insomma, immagino che siano tutte persone mature e che troveranno una soluzione".