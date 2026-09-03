Borghi: “Modric giocherà tantissime partite, è un faro. Gonçalo Ramos bomber vero”

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Stefano Borghi commenta e analizza nel suo canale YouTube la sessione di calciomercato estiva del Milan

Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.

“Il Milan ha mantenuto in rosa Modric che avrà anche 41 anni, ma rimane un faro da utilizzare da titolare per 60 minuti o nell'ultima mezz'ora e io credo che Modric ne giocherà tantissime di partite quest'anno, spero che stia bene. Credo che ne giocherà tantissime, poi sarà il minutaggio da gestire. Poi ha messo dentro un centravanti come Gonçalo Ramos che, al di là dei gol sbagliati nelle prime partite, poi ti ha aperto la partita, di quella molto complicata, con il Venezia e ha fatto un gran gol, perché quel sinistro lì incrociato è un gol da bomber vero”.