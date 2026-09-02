Borghi positivo: “Mercato del Milan prepotente, ha preso un gran difensore e spento subito i casi Maignan e Rabiot”
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Stefano Borghi commenta e analizza nel suo canale YouTube la sessione di calciomercato estiva del Milan
Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.
“Il Milan ha fatto un mercato anche prepotente, ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, Gila, non ha concluso con un altro difensore, ma sarebbe stato un completamento, non era una necessità, ha spento subito dei possibili casi come potevano essere quelli di Maignan e di Rabiot, ha salutato Leao, ma è il giocatore che si è messo nella condizione di non essere più considerabile come un elemento di ripartenza e questo è un discorso che abbiamo già fatto”.
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