Retroscena Estupinan: The Athletic scrive che il Villa lo ha inseguito per un mese, ma le condizioni continuavano a cambiare
C'è stato un momento dell'estate in cui sembrava ormai fatta per il trasferimento di Pervis Estupinan dal Milan all'Aston Villa. Tutto poi è cambiato con il tecnico Ruben Amorim che ha voluto portarsi il sudamericano in tournée per valutarlo di persona e ha deciso di trattenerlo. L'ecuadoriano è partito titolare nella prima gara di campionato a Torino ed è entrato a gara in corso contro il Venezia. Intanto il The Athletic analizzando il mercato della formazione di Birmingham è tornata anche sul caso Estupinan.
Il commento e il retroscena del The Athletic sull'interesse dell'Aston Villa per Pervis Estupinan: "L'Aston Villa ha trascorso più di un mese a inseguire Pervis Estupiñán del Milan. Emery aveva già lavorato con il terzino sinistro ai tempi del Villarreal e il giocatore era assistito da Mendes, quindi il trasferimento aveva senso. Tuttavia, la trattativa del Villa ha subito ritardi poiché le condizioni continuavano a cambiare. Esaurita la pazienza, il club si è fiondato su Ruggeri dell'Atlético. È stato reso noto che, dopo aver raggiunto un accordo di massima per Ruggeri, l'idea di tornare alla carica per ingaggiare Estupiñán è riemersa brevemente".
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