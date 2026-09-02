Retroscena Estupinan: The Athletic scrive che il Villa lo ha inseguito per un mese, ma le condizioni continuavano a cambiare

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Il retroscena del The Athletic sull'interesse dell'Aston Villa per il laterale rossonero Pervis Estupinan, poi decaduto con il passare del tempo

C'è stato un momento dell'estate in cui sembrava ormai fatta per il trasferimento di Pervis Estupinan dal Milan all'Aston Villa. Tutto poi è cambiato con il tecnico Ruben Amorim che ha voluto portarsi il sudamericano in tournée per valutarlo di persona e ha deciso di trattenerlo. L'ecuadoriano è partito titolare nella prima gara di campionato a Torino ed è entrato a gara in corso contro il Venezia. Intanto il The Athletic analizzando il mercato della formazione di Birmingham è tornata anche sul caso Estupinan.

Il commento e il retroscena del The Athletic sull'interesse dell'Aston Villa per Pervis Estupinan: "L'Aston Villa ha trascorso più di un mese a inseguire Pervis Estupiñán del Milan. Emery aveva già lavorato con il terzino sinistro ai tempi del Villarreal e il giocatore era assistito da Mendes, quindi il trasferimento aveva senso. Tuttavia, la trattativa del Villa ha subito ritardi poiché le condizioni continuavano a cambiare. Esaurita la pazienza, il club si è fiondato su Ruggeri dell'Atlético. È stato reso noto che, dopo aver raggiunto un accordo di massima per Ruggeri, l'idea di tornare alla carica per ingaggiare Estupiñán è riemersa brevemente".