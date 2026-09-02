Cuomo: "Cardinale, nel condurre una estate folle, aveva promesso di consegnare ad Amorim una squadra pronta il prima possibile"

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sull'esito finale del calciomercato del Milan

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sull'esito finale del calciomercato del Milan: "Spendere tanto non è sinonimo di spendere bene. Il Milan salva la sufficienza del suo calciomercato solo perché nell’undici titolare Gila è più forte di Tomori e Goncalo Ramos è più forte di tutti i non-attaccanti degli ultimi anni. Gerry Cardinale, nel condurre una delle estati più folli mai vissute nel nostro calcio, aveva promesso di voler consegnare ad Amorim una squadra pronta il prima possibile. Tra entrate e uscite lui è la sua football intelligence hanno perlopiù preso spunto dalle idee lasciate nel cassetto delle scrivanie di Tare e Allegri. Quindi il tecnico si ritrova oggi una rosa incompleta sia numericamente che qualitativamente dopo due giornate, anche beneauguranti.

La coppia centrale Gabbia-De Winter meritavo un upgrade che non c’è stato, così come la fascia sinistra Bartesaghi-Estupinan, così come andava garantita un’alternativa valida all’attaccante per evitare di dovergli chiedere gli straordinari. Invece resta il solo Camarda, che avrà su un groppone una grande responsabilità nel pieno del suo percorso di crescita, e che con Terracciano, Diawara e Comotto va a sedersi in una panchina nella quale forse Tomori, Fofana e Gimenez potevano ancora starci".