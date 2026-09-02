Pellegatti scandalizzato: "Se Tomori era stato considerato colpevole di tante cose che avevano rovinato Milanello, ora è un santo?!"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le ultime ore del calciomercato del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le ultime ore del calciomercato del Milan: "Il reintegro di Tomori è una cosa incredibile, ha scandalizzato tutti. Ma come?! I quattro epurati, i colpevoli di tutte le nefandezze, via tutti! E poi, una volta che il Milan non prende il difensore, si accorge che tra i difensori rimasti forse Tomori, dopo Gila e magari Pavlovic, è ancora uno dei più affidabili. E allora hanno detto: 'Ma scusate, ma perché non reintegriamo Tomori?'. Ma dopo tutto quello che è successo, l'hanno esposto al pubblico ludibrio... Anche Amorim aveva usato parole dure contro questi giocatori, dicendo di volere un ambiente sano. Noi stessi avevamo detto: 'Giusto: tra il discorso economico-tecnico e il discorso morale, è corretto anteporre quello morale'. E dov'è finito adesso il discorso morale?

Diciamo che questa fine del calciomercato ha sbalordito tutti e ha amareggiato tutti, perché non si è capita la linea societaria per quel che riguarda Tomori. Se Tomori era stato considerato colpevole di tante cose che avevano rovinato l'ambiente di Milanello, adesso, improvvisamente, è diventato un santo perché il Milan non ha preso l'ultimo difensore?! E allora lo rimettiamo dentro. È veramente una decisione curiosa. Personalmente ne sono contento: contento come sarei stato se fosse rimasto Gimenez, perché mi sembra che là davanti siamo scarni, mentre in difesa, con Tomori, siamo sicuramente più forti".