Guidi: "È stato Amorim a dire che ha fiducia in Diawara, che per lui è già pronto. Ha detto che è a posto così dietro"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso durante 'La Tripletta', podcast de La Gazzetta dello Sport, sul calciomercato del Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso durante 'La Tripletta', podcast de La Gazzetta dello Sport, sul calciomercato del Milan: "Il difensore è un po' il cruccio che hanno i tifosi rossoneri: 'Manca anche il difensore'. Allora, negli ultimi giorni il Milan qualche sondaggio l'ha fatto. È ovvio che il tifoso voglia il nome e desideri sempre l'acquisto, però in realtà tutta la linea del mercato del Milan è arrivata da Amorim".

MERCATO MILAN: LO HA DECISO AMORIM

Sulle scelte in difesa del calciomercato del Milan, Guidi è stato molto chiaro: "È stato Amorim che - nonostante, ripeto, l'area tecnica negli ultimi giorni qualche chiamata l'abbia fatta - ha detto: 'Io in difesa sono a posto così. Ho fiducia in Diawara, che per me è un giocatore già pronto'. Però Gila è stato preso, e se i tifosi chiedevano un altro innesto per avere un titolare in più o quantomeno una rotazione più importante dietro, Amorim ha ribadito: 'Io sono a posto così e ho fiducia nei giovani'.

Dopodiché il tifoso dice: 'Ah, ma Diawara ha solo 13 presenze in Ligue 2, e Vladimirov non so neanche se sia una marca di vodka!'. E invece i giovani si lanciano così. Amorim ha fatto l'esempio di Cisse, dicendo: 'Se avessi ascoltato solo le voci, avrei dovuto far partire Cisse in prestito e non l'avreste neanche visto contro il Torino o dopo'. E invece Cisse è rimasto e in questo momento è un giocatore importante per il Milan. Noi ci lamentiamo sempre che ai giovani non viene dato spazio, poi appena un allenatore tiene in rotazione un ragazzo promettente, ci si spaventa: 'Ah, ma chi è Vladimirov? Immagina giocare contro il Napoli con Vladimirov!'. Eh no, ragazzi: a parte che non è detto che tu debba giocare contro il Napoli con Vladimirov, ma perché giudicare a prescindere un ragazzo che il 90% di chi parla non ha mai visto giocare?!".