Ds Lecce: "Ho parlato ieri con Mendes di Tiago Gabriel: non c'erano le condizioni per concludere una operazione vantaggiosa"

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Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica del Lecce, interviene in conferenza stampa per fare il punto a fine calciomercato.

Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica del Lecce, interviene in conferenza stampa per fare il punto a fine calciomercato: "Questa conferenza chiude un mercato intenso e complicato. Il mercato lungo due mesi complica la vita a tutti. Sono contento perché sono arrivati calciatori che si sposano bene con le nostre esigenze e il nostro modello di gioco. Sono obiettivi che volevamo fortemente. Ringrazio la società, il presidente Sticchi Damiani che è stato di grande supporto. Mi ha facilitato il percorso in tutte le situazioni delicate. Sono contento di tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi, oggi ci buttiamo a capofitto nella gestione quotidiana. Tiriamo un sospiro di sollievo anche per quelle distrazioni che il calciomercato porta ai nostri calciatori. Abbiamo fatto cose sensate. Abbiamo svolto un lavoro importante sulle uscite e l'esercizio più difficile è stato trattenere i calciatori chiave. Non è stato facile. I nostri calciatori ricevevano sondaggi ogni giorno, ho tenuto botta pensando che a questa squadra si potevano apportare tre o quattro modifiche per alzare il livello. Così è stato. Al di là del disagio della situazione di Banda e della cessione di Ramadani, per nove undicesimi la squadra è la stessa dello scorso anno. Abbiamo alzato il livello, poi la parola passa al campo".

LECCE, TRINCHERA SU TIAGO GABRIEL

"Lo abbiamo fortemente voluto, era sulla bocca di tutti. Non c'erano le condizioni per concludere una operazione vantaggiosa per il club, siamo una società solida che può permettersi il lusso di non vendere un calciatore importante. Ho parlato con lui e ieri con Jorge Mendes. C'è massima disponibilità fra le parti. Avevamo concordato che avremmo discusso del contratto a fine mercato se fosse rimasto. Mi è piaciuto il post che ha fatto il ragazzo su Instagram. E' un ragazzo serio, maturo e intelligente, aveva la possibilità di andare in un grande club che gli cambiava la vita ma non era questo il momento giusto. Ora si riparte con la massima attenzione, in un campionato in cui anche le neopromosse hanno fatto un mercato stellare. Abbiamo bisogno di combattere con lo spirito giusto e Tiago sarà un protagonista".