Papà Gimenez: "Ci sono state delle decisioni del Milan riguardo Santi per cui non avrebbe più giocato. Per fortuna c'è stato il Porto"
Christian 'Chaco' Gimenez, il papà di Santiago, si è così esppresso a FOX poche ore dopo che è stato ufficializzato il passaggio del figlio in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo con determinate condizioni al Porto dal Milan:
Il commento di Christian 'Chaco' Gimenez sulla cessione in prestito del figlio Santiago al Porto:
"Questa trattativa si è protratta parecchio e per fortuna, si è conclusa bene. Ci è voluto più tempo del previsto. Stavamo già parlando da 20 giorni con il Porto, che è stato uno dei primi club a farsi avanti. Ci sono state, poi, delle decisioni del Milan riguardo Santi, secondo cui se non avesse trovato una sistemazione sarebbe rimasto sei mesi senza giocare e questo lo rendeva sempre più disperato e man mano che il tempo a disposizione nel calciomercato si riduceva, la situazione si complicava“.
IL COMUNICATO DEL MILAN SU GIMENEZ
Santiago Gimenez passa in prestito fino al 2027 al Porto di Farioli. Di seguito il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Santi per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica".
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