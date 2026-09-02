Fabrizio Romano spiega: "È stato Cardinale a non voler procedere con nessun difensore"

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le ultime mosse del calciomercato del Milan.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le ultime mosse del calciomercato del Milan: "Il reintegro di Tomori cambia un po' la linea del Milan, dobbiamo dirlo: perché al di là di tutto, il Milan aveva comunicato a Nkunku, a Santi Gimenez e praticamente a tutti gli altri: 'Se restate qui, siete fuori'. Tomori si è preso il rischio e oggi rientra nei piani del Milan, anche perché, al di là di tutte le varie indiscrezioni, il Milan le sue valutazioni sui difensori le ha fatte, ma poi in realtà è stato Gerry Cardinale in prima persona a non voler procedere con nessun tipo di centrale, scegliendo di rimanere così e di richiamare Fikayo Tomori insieme a Ruben Amorim, tornando a puntare su di lui".

SU TOMORI C'ERA IL FULHAM

La ricostruzione di Matteo Moretto sulla giornata di Fikayo Tomori, reintegrato nella rosa del Milan: "In mattinata si era parlato di Fulham che però aveva già bloccato un altro giocatore, il difensore centrale dell'Elche. Tomori stava cercando una soluzione in uscita perché è stato messo alla porta dal Milan ma questa soluzione non è arrivata. Vedremo se in qualche altro mercato particolare, al di là di quello europeo, in questi giorni ci sarà spazio. Però a oggi Tomori resta ed è stato reintegrato"