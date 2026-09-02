Ramazzotti: "Per Tomori, la decisione di reintegrarlo è stata la migliore possibile"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul reintegro nella rosa del Milan di Tomori.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul reintegro nella rosa del Milan di Tomori: "Tomori ieri non era a Milanello perché era andato a Londra dove insieme al suo agente ha seguito l’evolversi della trattativa con il Fulham, alla ricerca di un difensore. Aveva dato un’apertura al trasferimento, ma lui e il suo entourage hanno chiaramente capito che non c’erano i presupposti (né per lui né per il Milan) per arrivare a una fumata bianca. Ecco perché dal suo punto di vista la decisione di reintegrarlo, presa di comune accordo dal tecnico e dalla dirigenza, è stata la migliore possibile.

Fikayo è uno dei quattro elementi che hanno vinto lo scudetto 2021-22 (gli altri sono Maignan, Gabbia e Saelemaekers) ed è molto legato ai colori rossoneri e a Milano. Lo ha dimostrato nel corso del tempo sia dicendo di no (due volte) a un trasferimento alla Juventus e a club inglesi (Newcastle, Tottenham e Aston Villa) sia stringendo i denti nel finale della scorsa stagione quando è sceso in campo nonostante avesse problemi fisici. Anche nelle settimane in cui si è allenato a parte (con gli altri esuberi) ha lavorato con impegno e la condizione fisica non è un problema. Riprenderà la sua maglia con il numero 23, che non era stato riassegnato. Sarà utile per la rotazioni di un reparto nel quale Gabbia, che nelle ultime due settimane ha stretto i denti per un fastidio a una caviglia, potrebbe essere costretto a fermarsi una decina di giorni".