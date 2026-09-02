Pastore su Hutchinson: "Con questi calciatori si corre il rischio che si sentano parcheggiati, ma se si accende..."

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Omari Hutchinson, ultimo acquisto del calciomercato del Milan.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Omari Hutchinson, ultimo acquisto del calciomercato del Milan, arrivato in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto superiore ai 40 milioni di euro dal Nottingham Forest: "È meglio di quello che si dice in giro. Penso che sia un giocatore soprattutto voluto dall'allenatore, perché è un profilo che non ha quasi storia ed è sconosciuto ai più. In realtà ha colpi, velocità e anche un po' i virtuosismi e la leziosità del funambolo. Va chiaramente disciplinato tatticamente - in Italia poi non ne parliamo - ma arriva per fare il trequartista di destra, quello alle spalle di Ramos.

Le qualità ci sono e la velocità di un giocatore della Premier non la metto in dubbio: non ho dubbi che sia veloce e fisicamente pronto per la Serie A. Il discorso è mentale e tattico. Amorim, che ha meno lacci rispetto a molti tecnici italiani, potrebbe velocizzare il suo inserimento, ma dipenderà soprattutto dal giocatore, considerando anche che si tratta di un prestito di difficilissimo riscatto. Sai, questi calciatori magari si sentono 'parcheggiati, però se si accende e gli piacciono l'atmosfera, la squadra e il clima, non è un profilo così da buttare".