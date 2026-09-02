Letizia: "Se fossi un giocatore del Milan messo fuori squadra, non mi preoccuperei più di tanto, tanto prima o poi mi reintegrano"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'attualità del Milan all'indomani della fine del calciomercato.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'attualità del Milan all'indomani della fine del calciomercato: "Purtroppo l'ultimo mese di mercato non mi ha fatto impazzire, come vi raccontavo già ieri: mi aspettavo una distribuzione del budget e dei movimenti decisamente diversa. In questo finale di sessione abbiamo chiuso per l'acquisto di Diego Moreira, il prestito di Omari Hutchinson e il reintegro di Tomori. E anche qui lo ribadisco ancora una volta, qualora non fosse chiaro: la mia non è una considerazione tecnico-tattica su Tomori. Se qualcuno mi dice che Tomori è meglio di Filippo Terracciano, posso anche essere d'accordo. Il mio è un discorso legato alla coerenza delle scelte. Se fossi un giocatore del Milan messo fuori squadra, da oggi in poi non mi preoccuperei più di tanto, tanto prima o poi ti reintegrano, quindi magari ha sbagliato chi se n'è andato. Il punto era tutto lì.

Al di là di questo, penso che i 60 e più milioni spesi tra l'ingaggio di Diego Moreira, il prestito di Hutchinson e l'operazione Tomori potessero essere ridistribuiti diversamente. Dei tre ruoli di cui parliamo - esterno di centrocampo, trequartista e difensore - con l'esborso economico maggiore abbiamo coperto quello che, a mio avviso, era il meno urgente. Poi, sia chiaro: se mister Amorim la pensa diversamente, sono solo che contento".