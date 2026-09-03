Guidi: "Nel Milan è successa una cosa molto diversa dagli ultimi mercati targati RedBird e Elliott"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso durante 'La Tripletta', podcast de La Gazzetta dello Sport, sul calciomercato del Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso durante 'La Tripletta', podcast de La Gazzetta dello Sport, sul calciomercato del Milan: "È successa una cosa molto diversa dagli ultimi mercati targati RedBird e anche Elliott: l'allenatore - poi se sia giusto o sbagliato lo dimostrerà il campo - è stato centrale nel mercato. L'unico obiettivo indicato dal mister che il Milan non è riuscito a centrare è Karetsas. Per il resto, tutto, dalle scelte di comprare o non comprare, a quelle di cedere e persino di far fuori', perché si può dire proprio far fuori, con Fofana come ultimo caso, è stato condiviso.

L'unico nome che Amorim ha indicato e non si è riusciti a prendere è Karetsas. Per il resto: voleva Ramos come centravanti, ed è stato preso Ramos. Gila era un giocatore che non conosceva benissimo, ma quando l'area tecnica gli ha chiesto 'Possiamo arrivare a Gila, come ti sembra?', lui l'ha valutato, ha dato il benestare ed è stato preso. Moreira? Gli piaceva, ci ha parlato lui stesso ed è stato preso. E Hutchinson? Hutchinson nasce proprio dal fatto che non è stato possibile arrivare a Karetsas, il quale ha scelto il Borussia Dortmund. Amorim voleva un profilo mancino che partisse da destra, più trequartista che ala pura, che avesse quelle caratteristiche nell'imbucata e nell'uno contro uno. Hanno fatto un giro lungo di ricerca e, tra quelli individuati, Amorim ha detto: 'Il più simile è Hutchinson'. Di conseguenza è stato preso Hutchinson.

Non è successo come nel passato del Milan, perfino con lo stesso Allegri, che arrivava un giocatore piovuto dal cielo senza che l'allenatore lo avesse richiesto, come per esempio Nkunku. Avere una linea così condivisa tra proprietà e allenatore, al di là dei nomi di grido, è meglio, perché almeno si hanno le idee chiare. Poi magari il campo dirà che non si è al livello, però intanto tutte le scelte sono state fatte in perfetto connubio, ed è questo ciò che conta".