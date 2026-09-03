Primo Piano Calendario Milan Serie A-Europa League: periodo del derby clamoroso, ottobre di trasferte europee

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Si riporta di seguito il calendario del Milan tra campionato di Serie A e fase campionato di Europa League da oggi ad inizio novembre.

Si riporta di seguito il calendario del Milan tra campionato di Serie A e fase campionato di Europa League da oggi ad inizio novembre, cioè per le partite la cui data e la cui ora sono già state ufficializzate dalla Lega Serie A e dalla Uefa.

TERZA GIORNATA SERIE A

JUVENTUS-MILAN | Domenica 6 settembre ore 20:45

QUARTA GIORNATA SERIE A

LAZIO-MILAN | Sabato 12 settembre ore 18:00

PRIMA GIORNATA EUROPA LEAGUE

MILAN-BENFICA | Mercoledì 16 settembre ore 21:00

QUINTA GIORNATA SERIE A

MILAN-LECCE | Domenica 20 settembre ore 20:45

----- PAUSA NAZIONALI

SESTA GIORNATA SERIE A

SASSUOLO-MILAN | Domenica 11 ottobre ore 18:00

SECONDA GIORNATA EUROPA LEAGUE

SALISBURGO-MILAN | Giovedì 15 ottobre ore 18:45

SETTIMA GIORNATA SERIE A

MILAN-ATALANTA | Domenica 18 ottobre ore 18:00

TERZA GIORNATA EUROPA LEAGUE

BOURNEMOUTH-MILAN | Giovedì 22 ottobre ore 21:00

OTTAVA GIORNATA SERIE A

UDINESE-MILAN | Domenica 25 ottobre ore 20:45

NONA GIORNATA SERIE A

MILAN-BOLOGNA | Mercoledì 28 ottobre ore 20:45

DECIMA GIORNATA SERIE A

MILAN-INTER | Sabato 31 ottobre ore 20:45

QUARTA GIORNATA EUROPA LEAGUE

MILAN-FERENCVAROS | Giovedì 5 novembre ore 18:45

UNDICESIMA GIORNATA SERIE A

GENOA-MILAN | Domenica 8 novembre ore 15:00

----- PAUSA NAZIONALI

DODICESIMA GIORNATA SERIE A

MILAN-FROSINONE | Domenica 22 novembre ore 20:45

DOVE VEDERE IL MILAN IN EUROPA LEAGUE

Grande attesa anche per l'Europa League e la Conference League, con tutte le 342 partite che saranno esclusiva live su Sky. Il 16 e il 17 settembre Milan e Juventus inizieranno il cammino in Europa League verso la finale del 26 maggio 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. Lo riporta l'ANSA.