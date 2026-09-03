Calendario Milan Serie A-Europa League: periodo del derby clamoroso, ottobre di trasferte europee
Si riporta di seguito il calendario del Milan tra campionato di Serie A e fase campionato di Europa League da oggi ad inizio novembre, cioè per le partite la cui data e la cui ora sono già state ufficializzate dalla Lega Serie A e dalla Uefa.
TERZA GIORNATA SERIE A
JUVENTUS-MILAN | Domenica 6 settembre ore 20:45
QUARTA GIORNATA SERIE A
LAZIO-MILAN | Sabato 12 settembre ore 18:00
PRIMA GIORNATA EUROPA LEAGUE
MILAN-BENFICA | Mercoledì 16 settembre ore 21:00
QUINTA GIORNATA SERIE A
MILAN-LECCE | Domenica 20 settembre ore 20:45
----- PAUSA NAZIONALI
SESTA GIORNATA SERIE A
SASSUOLO-MILAN | Domenica 11 ottobre ore 18:00
SECONDA GIORNATA EUROPA LEAGUE
SALISBURGO-MILAN | Giovedì 15 ottobre ore 18:45
SETTIMA GIORNATA SERIE A
MILAN-ATALANTA | Domenica 18 ottobre ore 18:00
TERZA GIORNATA EUROPA LEAGUE
BOURNEMOUTH-MILAN | Giovedì 22 ottobre ore 21:00
OTTAVA GIORNATA SERIE A
UDINESE-MILAN | Domenica 25 ottobre ore 20:45
NONA GIORNATA SERIE A
MILAN-BOLOGNA | Mercoledì 28 ottobre ore 20:45
DECIMA GIORNATA SERIE A
MILAN-INTER | Sabato 31 ottobre ore 20:45
QUARTA GIORNATA EUROPA LEAGUE
MILAN-FERENCVAROS | Giovedì 5 novembre ore 18:45
UNDICESIMA GIORNATA SERIE A
GENOA-MILAN | Domenica 8 novembre ore 15:00
----- PAUSA NAZIONALI
DODICESIMA GIORNATA SERIE A
MILAN-FROSINONE | Domenica 22 novembre ore 20:45
DOVE VEDERE IL MILAN IN EUROPA LEAGUE
Grande attesa anche per l'Europa League e la Conference League, con tutte le 342 partite che saranno esclusiva live su Sky. Il 16 e il 17 settembre Milan e Juventus inizieranno il cammino in Europa League verso la finale del 26 maggio 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. Lo riporta l'ANSA.
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