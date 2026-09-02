Primo Piano MN - Ecco la lista Uefa del Milan. L'anticipazione: in elenco anche Tomori, i giovani ci sono

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MilanNews.it è in grado di fornivi la lista Uefa che Amorim consegnerà alla Uefa per partecipare alla fase campionato della Europa League.

Non è ancora ufficiale, non essendo ancora stata depositata agli organi competenti, ma MilanNews.it è in grado di fornivi la lista Uefa che Ruben Amorim consegnerà alla Uefa entro le ore 23:59 di oggi per partecipare alla fase campionato della Europa League.

PORTIERI

16 Maignan

1 P. Terracciano

DIFENSORI

34 Gila

46 Gabbia

5 De Winter

31 Pavlovic

23 Tomori

13 Diawara

2 Estupinan

42 F. Terracciano

CENTROCAMPISTI

14 Modric

12 Rabiot

30 Jashari

80 Musah

21 Chukwueze

22 Diego Moreira

8 Loftus-Cheek

56 Saelemaekers

ATTACCANTI

9 Goncalo Ramos

11 Pulisic

70 Cisse

20 Hutchinson

LISTA B

96 Torriani

33 Bartesaghi

73 Camarda

28 Comotto

37 Pittarella

35 Vladimirov

NOTE SULLA COMPOSIZIONE DELLA LISTA UEFA DEL MILAN

Con questa composizione, la Lista A del Milan sarebbe formata da 22 calciatori su 25: 17 non formati, quattro formati in Italia (P. Terracciano, F. Terracciano, De Winter e Cisse) e il solo Gabbia tra i formati nel club. I tre posti mancanti non possono essere assegnati ad altri giocatori non formati. Potrebbero essere occupati da ragazzi come Camarda, Comotto e Bartesaghi, che tuttavia possono già essere utilizzati attraverso la Lista B. Alla Lista A, infatti, si aggiunge la Lista B, che può comprendere un numero illimitato di giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi (U21). Per esservi inseriti, questi devono essere stati eleggibili per il Milan per almeno due anni ininterrotti dopo il compimento dei 15 anni oppure per tre anni consecutivi, con la possibilità di un solo prestito, non superiore a una stagione, presso un’altra società italiana.

