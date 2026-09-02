MN - Ecco la lista Uefa del Milan. L'anticipazione: in elenco anche Tomori, i giovani ci sono
Non è ancora ufficiale, non essendo ancora stata depositata agli organi competenti, ma MilanNews.it è in grado di fornivi la lista Uefa che Ruben Amorim consegnerà alla Uefa entro le ore 23:59 di oggi per partecipare alla fase campionato della Europa League.
PORTIERI
16 Maignan
1 P. Terracciano
DIFENSORI
34 Gila
46 Gabbia
5 De Winter
31 Pavlovic
23 Tomori
13 Diawara
2 Estupinan
42 F. Terracciano
CENTROCAMPISTI
14 Modric
12 Rabiot
30 Jashari
80 Musah
21 Chukwueze
22 Diego Moreira
8 Loftus-Cheek
56 Saelemaekers
ATTACCANTI
9 Goncalo Ramos
11 Pulisic
70 Cisse
20 Hutchinson
LISTA B
96 Torriani
33 Bartesaghi
73 Camarda
28 Comotto
37 Pittarella
35 Vladimirov
NOTE SULLA COMPOSIZIONE DELLA LISTA UEFA DEL MILAN
Con questa composizione, la Lista A del Milan sarebbe formata da 22 calciatori su 25: 17 non formati, quattro formati in Italia (P. Terracciano, F. Terracciano, De Winter e Cisse) e il solo Gabbia tra i formati nel club. I tre posti mancanti non possono essere assegnati ad altri giocatori non formati. Potrebbero essere occupati da ragazzi come Camarda, Comotto e Bartesaghi, che tuttavia possono già essere utilizzati attraverso la Lista B. Alla Lista A, infatti, si aggiunge la Lista B, che può comprendere un numero illimitato di giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi (U21). Per esservi inseriti, questi devono essere stati eleggibili per il Milan per almeno due anni ininterrotti dopo il compimento dei 15 anni oppure per tre anni consecutivi, con la possibilità di un solo prestito, non superiore a una stagione, presso un’altra società italiana.
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