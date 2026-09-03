Nava: "La Juventus ha messo gli occhi su un calciatore del Milan per giugno"

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Matteo Nava, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul calciomercato bianconero.

Matteo Nava, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul calciomercato bianconero: "La Juventus, al termine di una sessione imprevedibile e ricca di colpi di scena, non si fa peccato a segnalare due piste che la Signora si prepara a monitorare attentamente con una decina di mesi d'anticipo: Fikayo Tomori del Milan e David Raum del Lipsia, entrambi in scadenza di contratto al 30 giugno 2027.

Il nome del difensore rossonero è legato al capo dell'area scout della Juventus, Frederic Massara, che con l'inglese ha vinto uno scudetto al Milan nel 2022. Il dirigente apprezza ancora Tomori e qualche contatto c'è stato anche in questa estate, ma l'occasione potrebbe palesarsi alla fine del suo contratto con il Diavolo. A oggi, infatti, non ci sono segnali di riavvicinamento per un eventuale prolungamento e il recentissimo passato racconta di un calciatore non certo al centro del villaggio rossonero. La scorsa settimana, insieme a Santiago Gimenez e Youssouf Fofana, Fikayo era infatti stato messo fuori rosa e bollato come "esubero", con il rischio di restarci anche in caso di permanenza a Milano. I due compagni di squadra sono stati ceduti in prestito rispettivamente a Porto e Siviglia, lui è rimasto ed è stato reintegrato. Tutto ovviamente può cambiare nel giro di un anno, ma Massara è pronto a tenere Tomori nel radar ed eventualmente rispolverare il dossier nei prossimi mesi".