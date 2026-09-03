Fabrizio Romano: "Stretta di mano con Amorim e sorrisi: ecco il primo giorno di Tomori a Milanello". E sul rinnovo...

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul reintegro nella rosa del Milan di Fikayo Tomori.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul reintegro nella rosa del Milan di Fikayo Tomori: "Il giocatore è stato in uscita per tutto il mercato estivo, praticamente da giugno fino all'arrivo di Ruben Amorim in avanti. Questa mattina è arrivata la conferma definitiva di quanto abbiamo raccontato alla fine dell'ultimo giorno di mercato. Abbiamo rivisto Tomori in allenamento: una stretta di mano con Amorim, sorrisi... Insomma, sembra tornato il sereno tra il difensore e il Milan, ma è una diretta conseguenza di questo mercato".

Il discorso è stato poi proseguito dal collega Matteo Moretto: "Sì, è una conseguenza, sicuramente. Ma io guarderei a quello che può succedere adesso: è vero che Tomori rientra a disposizione del Milan e torna a essere un calciatore focalizzato al 100% sugli impegni ufficiali rossoneri, però ha un contratto in scadenza nel 2027. Credo sia difficile pronosticare un possibile rinnovo dopo tutte le vicissitudini di questo finale di mercato. Intanto, la notizia è che un giocatore che ha fatto la storia recente del Milan, vincendo uno Sscudetto e collezionando tante presenze con la maglia rossonera, torna a disposizione del club. C'è anche un altro calciatore che resta: Bondo in teoria dovrebbe rimanere. Sì, per il momento con i vari sondaggi provenienti da altri mercati (Qatar, Arabia Saudita, Turchia) non è stata trovata una soluzione. A oggi la decisione di Bondo è quella di restare e giocarsi le sue carte al Milan".