Calciomercato Milan a un passo da Inacio a 48 ore dalla fine del mercato: il retroscena della Gazzetta

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Il Milan è stato vicinissimo a Gonçalo Inacio dello Sporting Club di Lisbona nelle ultime 48 ore di mercato: il retroscena della Gazzetta dello Sport

Nel corso dell'ultima settimana di calciomercato - ma in generale nel corso di tutto il mese di agosto - si è parlato moltissimo dell'obiettivo in difesa per il Milan: l'idea era aggiungere, oltre all'ottimo Mario Gila inserito come braccetto di destra, anche un centrale di livello per aumentare ancora di più il livello qualitativo della rosa con giocatori consoni e adatti allo stile di gioco del nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim. Tra gli obiettivi più ricercati e chiacchierai c'era sicuramente Gonçalo Inacio, difensore dello Sporting Club di Lisbona che il tecnico rossonero conosce molto bene.

INACIO VICINO AL MILAN NELLE ULTIME 48 ORE DI MERCATO: IL RETROSCENA

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, facendo un po' il punto sul calciomercato del Milan ha rivelato anche che il club rossonero ha tentato fino alla fine di acquistare il centrale. Da via Aldo Rossi a 48 ore dalla conclusione delle trattative, secondo la rosea, è partita un'offerta da 40 milioni allo Sporting che era stata accettata: l'operazione però è saltata perchè il club portoghese non è riuscito a trovare in tempo un sostituto. Per questo è molto probabile che già nel mese di gennaio il Milan possa riprovarci per Inacio.