Il Milan sulle spalle di Ramos per sfatare il clamoroso digiuno contro la Juventus

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Il Milan non segna alla Juventus da sette partite in campionato: Amorim si affida al suo pistolero Gonçalo Ramos per sfatare il tabù

Era il 28 maggio 2023 e Olivier Giroud con un'incornata d'altri tempi, la specialità della casa, regalava tre punti e qualificazione Champions League al Milan di Pioli in casa della diretta concorrente Juventus, alla penultima giornata di campionato. Questo, più di tre anni fa, è l'ultimo gol del Milan in campionato contro la Juventus. Da quel momento sei partite senza mai segnare: quattro pareggi e due sconfitte. Domenica sera tutto il club rossonero e Ruben Amorim si affidano al pistolero Gonçalo Ramos per sfatare questo tabù.

MILAN, UN CLAMOROSO DIGIUNO

Il Milan si approccia al primo big match della stagione contro la Juventus non solo con la consapevolezza di affrontare una rivale per i suoi stessi obiettivi e una squadra dal valore equiparabile, ma anche con il senso di urgenza di interrompere un clamoroso digiuno del gol che dura da oltre tre anni. L'unica volta in cui, in tempi recenti, il Milan ha segnato alla Juventus era la semifinale di Supercoppa Italiana (un autogol e un calcio di rigore): non era campionato e non si giocava nemmeno in Italia. Da quel colpo di testa di Giroud nel maggio 2023, i risultati in campionato sono stati quattro 0-0 e due vittorie bianconere: una sa San Siro per 0-1 nell'ottobre 2023 e una per 2-0 a Torino nel gennaio 2025. L'anno scorso due pareggi a reti bianche.

RAMOS NEL SEGNO DI OLIVIER GIROUD

Con queste premesse, dunque, è normale che l'edizione odierna di Tuttosport proponga il paragone tra Olivier Giroud, l'ultimo numero 9 dignitoso del Milan e l'ultimo in grado di segnare in campionato alla Juventus, con Gonçalo Ramos, il 9 su cui il Milan quest'anno ripone tutte le sue speranze. Il portoghese, arrivato come investimento più costoso della storia del club rossonero, si è sbloccato contro il Venezia a San Siro dopo alcuni tentativi andati a vuoto. Domenica è chiamato a ripetersi anche contro la Juventus: del resto è per questo che il Diavolo lo ha portato a Milanello, per segnare e interrompere le difficoltà offensive milaniste, specialmente nei big match. In attesa di ritrovare il miglior Pulisic, le migliori speranze passano dalle cartucce del pistolero Gonçalo Ramos.