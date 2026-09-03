News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Juve-Milan: torna un big titolare, convocati due novità

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Domenica sera il Milan affronterà la Juventus nella terza giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le info per il match.

Dopo le due vittoria nelle prime due gare del campionato, il Milan di Ruben Amorim affronta il primo big match della stagione, valido per la terza giornata del campionato di Serie A: all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio domenica 6 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida alla Juventus. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 33 Bartesaghi

12 Rabiot 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan (60-40), Musah-Jashari (70-30)

Indisponibili: /

Infortunati: Gabbia

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO JUVENTUS-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE

Per il primo big match della stagione, Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio. De Winter dovrebbe conservare il posto al centro della difesa anche perché Gabbia rischia il forfait, assieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic. Sugli esterni, in attesa dell'esordio di Diego Moreira, ci saranno Chukwueze e Bartesaghi, che è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Estupinan. Davanti Pulisic giocherà a gara in corso, quindi ci sarà ancora Cisse dal primo minuto; assieme a loro, per supportare Goncalo Ramos, dovrebbe esserci Rabiot nella posizione da trequartista. A centrocampo, assieme a Modric, Musah è in vantaggio su Jashari. Tomori convocato dopo il reintegro in rosa. Prima chiamata per l'ultimo acquisto Hutchinson.

JUVENTUS-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Direttore di gara: Maurizio Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni - Alassio

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Fabbr

AVAR: Camplone

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, domenica 6 settembre 2026

Ore: 20.45

Stadio: Allianz Stadium

TV: Dazn, Sky Calcio BAR

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it