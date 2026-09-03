PROBABILE FORMAZIONE - Verso Juve-Milan: torna un big titolare, convocati due novità
Dopo le due vittoria nelle prime due gare del campionato, il Milan di Ruben Amorim affronta il primo big match della stagione, valido per la terza giornata del campionato di Serie A: all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio domenica 6 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida alla Juventus. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 33 Bartesaghi
12 Rabiot 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan (60-40), Musah-Jashari (70-30)
Indisponibili: /
Infortunati: Gabbia
Squalificati: /
Diffidati: /
VERSO JUVENTUS-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE
Per il primo big match della stagione, Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio. De Winter dovrebbe conservare il posto al centro della difesa anche perché Gabbia rischia il forfait, assieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic. Sugli esterni, in attesa dell'esordio di Diego Moreira, ci saranno Chukwueze e Bartesaghi, che è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Estupinan. Davanti Pulisic giocherà a gara in corso, quindi ci sarà ancora Cisse dal primo minuto; assieme a loro, per supportare Goncalo Ramos, dovrebbe esserci Rabiot nella posizione da trequartista. A centrocampo, assieme a Modric, Musah è in vantaggio su Jashari. Tomori convocato dopo il reintegro in rosa. Prima chiamata per l'ultimo acquisto Hutchinson.
JUVENTUS-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Direttore di gara: Maurizio Mariani di Aprilia
Assistenti: Bindoni - Alassio
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Fabbr
AVAR: Camplone
DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Juventus-Milan, domenica 6 settembre 2026
Ore: 20.45
Stadio: Allianz Stadium
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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