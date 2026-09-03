Agresti riassume così l'esperienza di Rafael Leao al Milan
Dopo sette anni il Milan farà a meno di Rafael Leao. Il portoghese numero 10 è stato ceduto al Galatasaray e inizia una nuova era per il club milanista che per larghi tratti di questi anni si è affidato spesso e volentieri (a volte esclusivamente) al talento del calciatore lusitano acquistato dal Lille. Per fare un'analisi riepilogativa dell'esperienza di Leao al Milan, sulla Gazzetta dello Sport è intervenuto il giornalista Stefano Agresti che ne ha parlato così.
Il commento di Stefano Agresti su Rafael Leao: "In sintesi estrema, potremmo condensare così le sette stagioni rossonere di Leao: uno scudetto e troppe illusioni. Perché oggi che se ne va al Galatasaray, e molti tifosi lo salutano indispettiti per il suo rendimento negativo delle ultime stagioni, non va dimenticato quanto sia stato importante nella conquista dell’ultimo titolo rossonero. È stato in quel campionato – mezzo campionato – che abbiamo visto il Leao migliore. Purtroppo non era il Leao vero, altrimenti non avrebbe limitato la sua capacità di essere determinante a poche, fantastiche partite. Ci eravamo illusi"
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