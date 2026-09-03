Stramaccioni: "Mi piacciono le idee di Amorim. Intensità con e senza palla"

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Andrea Stramaccioni ha parlato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport della Serie A, soffermandosi anche sul Milan e sul prossimo impegno dei rossoneri

Sfruttando le colonne de La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore Andrea Stramaccioni ha dato un personale commento sulla Serie A dopo queste prime due giornate, soffermandosi anche sui due big match in programma nel weekend e sul Milan. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Juventus-Milan?

"È la partita che mi intriga di più. Due squadre che hanno cambiato tanto e arrivano a punteggio pieno e morale alto. Occhi puntati sulla coppia corazzata Lucumi-Bremer al primo esame di livello contro il “tridente rovesciato” capeggiato da Gonçalo Ramos; in mezzo mi incuriosisce Douglas Luiz: deve dimostrare di meritare la regia di Spalletti contro lo spessore di Modric e Rabiot".

Il Milan ha cominciato forte. Amorim le piace?

"Mi piacciono le sue idee. Intensità con e senza palla. Pressione alta e tentativo di arrivare al tiro passando per il gioco. La squadra manca di tanti uomini chiave ma lavora in una direzione chiara. Mi piace il coraggio avuto con Cisse, Gonçalo lavora tanto per la squadra e lo spesso anche fuori zona, e il lavoro su giocatori come Chukwueze è interessante".