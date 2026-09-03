Dazn o Sky? Ecco dove vedere le partite del Milan fino a novembre. Il calendario ufficiale

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Sono state ufficializzate le date e gli orari del calendario del campionato di Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata.

Sono state ufficializzate le date e gli orari del calendario del campionato di Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata.

Il Milan sarà impegnato nelle seguenti date e ai seguenti orari:

SASSUOLO-MILAN

Domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN/SKY)

MILAN-ATALANTA

Domenica 18 ottobre ore 18:00 (DAZN/SKY)

UDINESE-MILAN

Domenica 25 ottobre ore 20:45 (DAZN)

MILAN-BOLOGNA

Mercoledì 28 ottobre ore 18.30 (DAZN)

MILAN-INTER

Sabato 31 ottobre ore 20:45 (DAZN/SKY)

GENOA-MILAN

Domenica 8 novembre ore 15:00 (DAZN)

MILAN-FROSINONE

Domenica 22 novembre ore 15:00 (DAZN)

I PROGETTI DEL MILAN DI AMORIM

Il Milan arriverà a queste sfide dopo aver affrontato Juventus, Lazio e Lecce in campionato e Benfica in Europa League. L'allenatore Ruben Amorim cercherà di migliorare di gara in gara, come ha promesso dopo la vittoria di venerdì scorso contro il Venezia: "In questo momento tutto ciò che succede è un passo in avanti, mai all'indietro, perché anche le difficoltà ci aiutano a capire su cosa dobbiamo lavorare. Quindi tutto quello che è successo oggi è utilissimo per fare un ulteriore salto di qualità. Sono state due partite completamente diverse. Il Torino è una squadra di cui sai già cosa aspettarti: si gioca sistema contro sistema, è più facile capire cosa succederà in campo, anche se a volte è più difficile da controllare. In questa gara, invece, si è vista molta più rotazione tra i loro uomini. Di conseguenza abbiamo dovuto adattarci continuamente, accettando di lasciarli nell'uno contro uno, a volte persino con 30 metri di campo alle spalle. Tutti questi dettagli mi servono per capire cosa sia difficile o meno per la mia squadra. Quindi dico che è un passo avanti, perché abbiamo vinto e abbiamo capito chiaramente su cosa dovremo lavorare la prossima settimana".