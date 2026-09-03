Ramazzotti: "Amorim stravede per Jashari. È fondamentale la sua crescita di rendimento"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul centrocampo del Milan, soffermandosi in partiicolare su Modric.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul centrocampo del Milan, soffermandosi in partiicolare su Modric: "Ruben Amorim vuole risolvere la Modric-dipendenza che il Milan aveva lo scorso anno. Il fuoriclasse croato è considerato un elemento chiave per la squadra perché garantisce qualità alla circolazione della palla, mette al servizio del gruppo la sua leadership e sa come aiutare il gruppo nei momenti difficili. Per questo il tecnico portoghese ha festeggiato quando Luka ha comunicato la sua volontà di rinnovare di un altro anno il suo contratto con il Diavolo. Al tempo stesso però l’ex allenatore del Manchester United è consapevole che il croato mercoledì compirà 41 anni e che va “preservato”. Ovvero che non potrà giocare tutte le partite in una stagione che per il Milan prevede anche gli impegni del giovedì sera in Europa League.

Ecco perché i suoi uomini devono imparare... a cavarsela anche quando il Pallone d’oro non sarà in campo. In quest’ottica è fondamentale la crescita a livello di rendimento di Jashari, per il qualche Amorim stravede, la conferma sul livello del precampionato e delle prime due giornate di Musah, ma anche l’utilizzo (se necessario) di Rabiot tra i due mediani e il lancio di Comotto".