Pastore critico sul mercato del Milan: "Ho abbassato il voto! Non è una rosa da prime quattro"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio dando un voto al calciomercato del Milan appena concluso.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio dando un voto al calciomercato del Milan appena concluso: "È passato negli ultimi giorni da 6 a 5 perché, in un calciomercato molto 'mendesiano' - e non è per forza un complimento, il Milan non ha saputo vendere. Ai dirigenti avrei detto proprio questo: non si possono dare tutti in prestito! È successo con i vari Fofana e Nkunku, per non parlare di chi non è neanche riuscito ad andare via come Tomori, o di Gimenez che mi sembra sia andato via sempre in prestito; di conseguenza, anche il mercato in entrata ne è uscito un po' frenato. Forse è a questo che servono i direttori sportivi: a vendere i giocatori che non hanno molto mercato e che, normalmente, non è così facile piazzare. Invece il Milan li ha dati praticamente tutti in prestito e addirittura uno, Tomori, è stato reintegrato in rosa.

Grandi colpi, per carità - Gila, Goncalo Ramos, lo stesso Moreira che non avevo ancora visto -, però l'organico resta un po' corto, tant'è che hanno dovuto reintegrare Tomori. E sulla fascia sinistra, aspettando Moreira che però dovrebbe giocare a destra, abbiamo Estupinan e Bartesaghi, nessuno dei due una grande garanzia. Per l'anno in cui devi tornare in Champions League, non mi sembra un organico da prime quattro posizioni".