News VIDEO MN - Diego Moreira incontra i tifosi rossoneri in centro a Milano!

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L'incontro di Diego Moreira in centro a Milano con i suoi nuovi tifosi, presso il Flagship Store del Milan in via Dante: il video

Primo incontro ravvicinato ufficiale con i tifosi per Diego Moreira, uno dei volti nuovi del Milan targato Ruben Amorim. L'esterno belga di origini portoghese è arrivato in rossonero per una cifra attorno ai 50 milioni dallo Strasburgo. Nonostante il grande investimento fatto dal club di via Aldo Rossi, il giocatore non ha ancora avuto l'opportunità di esordire con la sua nuova maglia e ha collezionato due panchine su due, prima in casa del Torino e poi a San Siro contro il Venezia.

Oggi però l'incontro con i tifosi del Milan per Moreira. Il calciatore è stato protagonista del consueto momento dedicato ai volti nuovi della squadra rossonera al Flagship Store di via Dante, in centro a Milano. Moreira si è affacciato dalla finestra per salutare i diversi sostenitori del Diavolo verso cui poi ha lanciato una maglia autografata. Il giocatore è poi sceso per scattare qualche foto e firmare alcuni autografi. Il video dell'inviato di MilanNews.it: