Borghi va in controtendenza e afferma che la rosa del Milan sia molto ricca

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Stefano Borghi commenta e analizza nel suo canale YouTube la sessione di calciomercato estiva del Milan

Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.

"Per lui le ali sono ali, non sono terzini di spinta, ma sarebbe un peccato perdere eh perdere minutaggio e perdere spazio per Bartesaghi. Dall'altra parte c'è fondamentalmente solo Chukwueze e infatti ha fatto 90 minuti contro il Torino e 90 minuti contro il Venezia e anche lì, un'invenzione, un'invenzione molto ben assimilata dal giocatore, un'invenzione già produttiva, l'abbiamo visto in precampionato, l'abbiamo visto anche nelle prime giornate, però chi sia l'alternativa a Chukwueze da quella parte non l'abbiamo ancora capito fino in fondo. Secondo me potrebbe succedere che Saelemaekers torni a fare anche quel ruolo, però insomma la rosa del Milan così raccontata è una rosa ricca, una rosa nella quale sono stati fatti investimenti importanti, ci sono state anche esclusioni, però il Milan per me è più forte dell'anno scorso e e ha un allenatore che crede tantissimo in un modo completamente diverso di giocare a calcio”.