Vlahovic: "Per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare: l'unica verità è che non ci sono state discussioni concrete"

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Dusan Vlahovic è tornato sul suo mancato rinnovo di contratto con la Juventus, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa

In un'intervista a Mozzart Sport l'ex attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è tornato sul suo addio ai bianconeri, conseguenza del mancato rinnovo del contratto, togliendosi più di un sassolino dalla scarpa specialmente su quanto si è scritto e letto in giro durante questo periodo di incertezza sul suo futuro: "In tre anni, per quanto si sia scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. C'era molta pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo".

Vlahovic continua e conclude la sua versione dei fatti sul mancato rinnovo con la Juventus: "Per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare, che non volevo parlare con la società del rinnovo del contratto. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. Non ci sono state discussioni concrete, non ci siamo seduti a parlarne. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia in un'amichevole contro la squadra Under 23"