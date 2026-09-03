Moreira altruista: "Se non raggiungi gli obiettivi di squadra non puoi ottenere riconoscimenti personali"
Diego Moreira, uno dei volti nuovi del Milan, giunto quest'estate dallo Strasburgo, nell'incontro avuto con i giornalisti questo pomeriggio al Flagship Store di via Dante in centro a Milano, ha dimostrato di avere le idee molto chiare su quelli che sono i suoi obiettivi. Sicuramente quelli personali vengono dopo quelli della squadra, come ha dichiarato in una domanda apposita. Dopo il momento con i media, Diego Moreira ha salutato e incontrato i tifosi rossoneri all'esterno dello store, arrivati per salutarlo. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Il tuo obiettivo è essere il miglior giovane del campionato di Serie A?
"Il mio obiettivo principale è vincere le partite con la squadra. I miei traguardi personali vengono dopo. Se non raggiungi gli obiettivi di squadra non puoi neanche ottenere riconoscimenti personali, quindi farò il mio lavoro sul campo e le cose verranno di conseguenza"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
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