Moreira, quale pressione: "Devo dimostrare che hanno fatto bene a credere in me: darò tutto"
Questo pomeriggio al Milan Flaghsip Store di via Dante, in centro a Milano, il nuovo acquisto rossonero Diego Moreira, arrivato dallo Strasburgo per una cifra attorno ai 50 milioni di euro, ha incontrato da vicino i tifosi rossoneri. Prima di ricevere l'affetto dei tifosi milanisti, il belga si è reso disponibile per le sue prime parole davanti alla stampa, tra cui l'inviato della redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto sul significato di giocare nel Milan con la pressione di un grande investimento fatto da parte del club nei propri confronti.
Il Milan ha investito tanto su di te: senti questa pressione?
"Non dico di sentire la pressione ma piuttosto mi sento onorato. Se il club investe tanti soldi in alcuni giocatori, vuol dire che credono in questi giocatori. È il momento di dimostrare che hanno fatto bene a credere in me e dunque darò tutto me stesso sul campo per la mia squadra e per i tifosi"
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