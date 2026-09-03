Capello: "Sarebbe bello una finale in Europa League Juventus-Milan..."

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Fabio Capello, ex allenatore del Milan è intervenuto così stasera a Sky Sport, in occasione della presentazione della stagione delle Coppe Europee. Le sue parole direttamente dal palco di Villa Vecchia a Milano. Un estratto delle sue considerazioni sul percorso che dovranno e potranno fare Juventus e Milan in questa edizione di Europa League. Le due squadre tra l'altro, si affronteranno tra poche ore a Torino, domenica alle 20.45 in occasione della terza giornata di campionato:

CAPELLO SUL CAMMINO DEL MILAN IN EUROPA

"Sia Juventus che Milan potranno andare avanti e provare ad arrivare fino in fondo. In Italia si sta fischiando poco, quindi anche gli arbitri sono quasi "europeizzati" E stanno abituando bianconeri e rossoneri al calcio in Europa, è così. Sarebbe bella una finale Juventus-Milan..".