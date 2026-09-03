Moreira: "Milan uno dei più grandi club in Italia: se si interessano, non ci pensi due volte"

vedi letture

Diego Moreira nel suo incontro con la stampa ha rivelato perché ha scelto proprio il Milan e non altri club italiani

Nel corso dell'intervista che Diego Moreira, nuovo calciatore del Milan arrivato nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato dallo Strasburgo, ha rilasciato davanti alla stampa presso il Flagship Store di via Dante in centro città a Milano, il giocatore ha parlato anche del perchè ha scelto il Milan invece che altri potenziali club italiani. Dopo l'icontro media, Diego Moreira ha salutato i tifosi rossoneri con foto, autografi e qualche maglietta regalata. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Perché hai scelto il Milan e non altri club italiani?

"Il Milan è uno dei più grandi club in Italia e quando hai un club di questo tipo che mostra un interesse per te, non ci pensi due volte. Quando mi hanno detto che erano interessati a me, mi sono venuti in mente i grandi momenti del Milan: uno dei più grandi club di Italia, sono felice di essere qua"