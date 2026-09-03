Moreira: "Primi giorni magici. Mi sento a casa: aspetto solo il mio momento"

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Diego Moreira ha condiviso le sensazioni ed emozioni del suo passaggio al Milan

Nel pomeriggio di giovedì il nuovo calciatore rossonero Diego Moreira, è intervenuto ai microfoni della stampa presso il Flagship Store di via Dante, in centro a Milano, dove si è recato per incontrari i suoi nuovi tifosi come hanno fatto prima di lui tutti i nuovi arrivati in Casa Milan durante questa sessione estiva di calciomercato. Nel corso dell'intervista concessa ai media, il calciatore belga in arrivo dallo Strasburgo ha parlato anche di quelle che sono state le prime sensazioni nel corso di questa nuova esperienza. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Come ti stai ambientando? Sei pronto per giocare contro la Juve dopo due panchine?

"I primi giorni per me sono stati magici. È una nuova esperienza: i miei compagni mi hanno accolto bene sin dal primo giorno e mi sento a casa sin da quando sono arrivato qui. Per me è stato semplice ambientarmi. Sicuramente sono pronto per giocare e aspetto solo il mio momento: credo che il coach mi manderà in campo al momento giusto per lui e per me"