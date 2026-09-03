Bucchioni chiaro: "I milanisti delusi dal mercato li capisco, ma Amorim si è fatto prendere i giocatori che gli servivano"

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Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso su RadioSportiva commentando le scelte fatte dal Milan durante il calciomercato.

Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso su RadioSportiva commentando le scelte fatte dal Milan durante il calciomercato: "Avete visto a Torino che Amorim ha fatto giocare Cisse e avete visto che risultati ha dato? È cambiata completamente la filosofia. Io capisco i tifosi del Milan, li capisco assolutamente: chi tifa Milan è abituato a un grande mercato, ad andare a prendere giocatori di un certo tipo, e non ti basta mai perché la tua squadra deve essere dominante. Ma qui è cambiata completamente la situazione, è cambiata la cultura calcistica ed è cambiato ciò che si vuole fare. Non a caso non c'è neanche un direttore sportivo di nome. Cardinale si è preso e si è assunto tutte le responsabilità in primis, si è messo in mano a un super procuratore come Mendes per farsi fare il mercato, e soprattutto ha chiamato un allenatore come Amorim che deve dare un gioco e una personalità.

È questo il punto centrale: si è fatto prendere i giocatori con le caratteristiche adatte a quel tipo di gioco. E avete visto che gioco! A me il Milan nelle prime giornate non è dispiaciuto, perché si vede che c'è un lavoro dietro. Poi ci sono cose da migliorare, ovviamente: la fase difensiva non è ancora rodata, il pressing lascia troppo spazio... La squadra deve crescere, ma c'è un'idea ben precisa di calcio e all'interno di questa devi far crescere i giocatori".